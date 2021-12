OMS rebate governo brasileiro e afirma que não é momento de declarar pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que ainda não há motivo para que o coronavírus seja declarado uma pandemia, especialmente na América Latina, onde não há muitos casos confirmados da doença.

De acordo com a coluna de Jamil Chade, no Uol, uma parcela do governo do Brasil estaria irritada com o comportamento da OMS diante da demora em declarar a pandemia.

“Se vamos levantar bandeira branca com um ou dois casos, temos um sério problema”, criticou o diretor-executivo do programa de emergências da OMS, Michael Ryan.

Segundo a entidade, a proliferação em grande escala estava sendo registrada apenas em cidades da China, com casos fora do país asiático ainda podendo ser contidos.

