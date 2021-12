OMS deseja sorte a Queiroga, e pede que decisões sejam baseadas na ciência

Os diretores da Organização Mundial de Saúde (OMS) desejaram, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 22, sorte, competência e firmeza ao novo ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga.

“Estamos ansiosos para trabalhar de perto com o novo ministro. Estivemos dizendo aqui que a situação do Brasil é muito preocupante, e nos assusta que o número de mortes no último mês dobrou. É algo que precisa ser levado à sério”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da entidade.

Mariângela Simão, assistente do diretor em distribuição de medicamentos e vacinas do órgão, respondeu, pela primeira vez desde o início da pandemia, em português.

“Desejamos ao ministro muita competência e firmeza na condução do enorme desafio que o Brasil tem pela frente. A mensagem extremamente importante é que as políticas de saúde precisam ser baseadas em evidência científica, e que sejam alinhadas entre as três esferas de governo. Agora, mais do que nunca, é preciso que o governo federal trabalhe de perto com estados e municípios”, explicou.

O diretor de emergências da organização, Michael Ryan, lembra que a pressão no sistema de saúde, principalmente em unidades de tratamento intensivo, é alta.

“Não temos a presunção de dizer aos ministros o que fazer, mas é preciso trabalhar com os estados, usando a capacidade, sabedoria e entusiasmo dos que fazem parte do sistema. O Brasil é líder em saúde há décadas. Desejamos muita sorte ao novo ministro”, disse.

Ghebreyesus reclamou bastante durante a entrevista coletiva sobre a “oportunidade perdida” de distribuir a vacina de forma igualitária para todos os países. Ele afirma que, enquanto algumas nações estão vacinando a população inteira, aplicando o imunizante em pessoas jovens e saudáveis, profissionais de saúde e idosos em outros países estão morrendo.

“A diferença está se tornando grosseira, e é chocante que nem o mínimo está sendo feito para garantir a distribuição igualitária das doses. Os países mais pobres estão se perguntando se os ricos realmente estão falando sério quando citam solidariedade”, afirmou o diretor-geral.

Ele cita como um bom exemplo a Coreia do Sul, que tem dinheiro suficiente para comprar doses para toda a população, mas escolheu esperar sua vez na fila do Covax Facility.

Segundo ele, a OMS está trabalhando para aumentar a produção, mas é preciso que os países e empresas se interessem em colocar os planos em ação.

“Por enquanto, a AstraZeneca é a única empresa que não está preocupada em gerar lucro com as vacinas e a ter licenciado a fórmula para a produção em outros países. Precisamos que mais produtores sigam esse exemplo, para garantir mais doses disponíveis”, explicou.

O diretor de emergências Ryan lembra que, apesar de as vacinas serem importantes para controlar o vírus, não são a “bala de prata” para terminar com a pandemia.

“Não existe solução de ouro. Perdemos uma grande oportunidade de fazer um uso amplo das vacinas, é uma falha epidemiológica, de saúde pública. Devemos fazer o que está ao nosso alcance”, disse Ryan.

“Os casos e os óbitos estão crescendo em vários países, e é preciso encarar a realidade: as vacinas são importantes, mas não são a única solução. Me preocupo se estamos investindo demais, como se os imunizantes fossem a única resposta para os nossos problemas”, completou.

