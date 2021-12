OMS: Brasil vive situação crítica com variante mais transmissível

A chefe do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria van Kerkhove, demonstrou preocupação com relação à variante P.1 do coronavírus que está se propagando pelo Brasil. Maria disse que o país vive uma situação crítica, o que pode acabar sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde nacional.

De acordo com Kerkhove, os desafios são inúmeros em termos de aumento da transmissibilidade com a variante P.1.

“Se você aumenta a transmissão, ou os vírus são mais transmissíveis, você terá mais casos que podem sobrecarregar todo o sistema que já está saturado”, frisou a epidemiologista.

A variante brasileira do coronavírus identificada no Amazonas pode provocar uma carga viral – quantidade de vírus no corpo – 10 vezes maior quando comparada às outras versões do vírus, de acordo com estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em janeiro, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou o primeiro caso de reinfecção pela cepa no estado.

“Nós fomos informados de que essa variante P.1 é dominante em pelo menos 13 estados até o momento, e nós vimos que houve um aumento de hospitalizações e internações na UTI em todos os grupos etários, inclusive nos mais novos”, afirmou Maria van Kerkhove.

Além do alerta sobre a mutação brasileira, Kerkhove reforçou a importância de medidas de contenção do vírus, como distanciamento social, higienização constante das mãos e vacinação.

Em relação às vacinas, Mariângela Simão, diretora adjunta para acesso a medicamentos da OMS, afirmou que a produção local feitas pelo Instituto Butantan (SP) e pela Fiocruz (RJ) é indispensável para conter o coronavírus, bem como as mutações.

“Apesar de o Brasil estar recebendo vacinas por meio da Covax Facility, o país pode criar suas próprias vacinas, produzidas pelo Butantan e Fiocruz, e isso é essencial considerando a pressão que foi colocada sobre o fornecimento de vacinas”, justificou

adblock ativo