Odebrecht assina acordo para construção de terminal portuário no ES

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) e a Petrocity Portos S.A firmaram um acordo direcionado ao desenvolvimento de estudos de engenharia para a construção do Centro Portuário São Mateus (CPSM), terminal marítimo localizado no município de São Mateus, no norte do Espírito Santo.

A obra tem previsão de início para o primeiro trimestre de 2019 e conclusão no segundo semestre de 2021. O protejo terá um investimento de R$ 2,1 bilhões e o novo porto Multimodal deverá movimentar diversos tipos de Cargas. Já está sendo considerado uma ferramenta de integração regional que ligará o norte e o noroeste do estado do Espírito Santo, além do sul da Bahia e leste e norte de Minas Gerais.

O projeto do complexo portuário contará com aporte de recursos privados. A expectativa é que o C.P.S.M. gere 2,5 mil postos de trabalho no pico da obra. Durante a operação, o terminal portuário deverá empregar cerca de 2 mil pessoas.

O Centro Portuário São Mateus deve priorizar a contratação de mão de obra local e contará também com a implantação de projetos de maricultura (cultivos de organismos marinhos em habitat natural), além de programas de incentivos para a melhoria da qualidade de vida destas comunidades.

Além disso, O projeto deve elevar significativamente a arrecadação de ISS no munícipio. A previsão é de que sejam R$ 220 milhões no terceiro ano de operação do porto.

O porto terá um novo conceito arquitetônico, utilizará a metodologia de caixões de concreto e buscará garantir a aplicação de práticas sustentáveis nas fases de instalação e operação.

A obra está planejada para ter uma área de 1,5 milhão de metros quadrados. O novo porto deverá contar com quatro tipos de operação. Um terminal para coordenar as atividades de petróleo e gás; um dedicado ao setor de rochas ornamentais; um terceiro para gerir a movimentação de contêineres; e o quarto com foco em movimentação de carcaças de madeira e de celulose.

