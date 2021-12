OAB vai pedir cassação de Feliciano e Bolsonaro

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quer que a Corregedoria da Câmara puna os deputados Marco Feliciano (PSC-SP) e Jair Bolsonaro (PP-RJ) por campanha de ódio. A ordem concluiu a denúncia contra os dois.

A entidade entende que Feliciano e Bolsonaro podem ser processados por quebra de decoro parlamentar em virtude de divulgação de vídeos considerados difamatórios. A acusação pode resultar na cassação dos mandatos.

A OAB enviará, nesta semana que se inicia, representação ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, contra Feliciano e Bolsonaro.

Os vídeos vão ser usados na denúncia. Num deles, Bolsonaro teria editado a fala de um professor do Distrito Federal em audiências na Câmara. O objetivo, segundo a ordem, seria acusá-lo de pedofilia. Bolsonaro também utiliza imagens de deputados a favor da causa homossexual para dizer que eles são contrários à família.

O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Wadih Damous, entende que essas campanhas de ódio representam o rebaixamento da política brasileira. "Pensar que tais absurdos partem de representantes do Estado, das Estruturas do Congresso Nacional, é algo inimaginável e não podemos ficar omissos. Direitos Humanos não se loteia e não se barganha", disse.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB "será protagonista no enfrentamento a esse tipo de atentado à dignidade humana", explica Damous. A entidade manteve reunião com advogados, além dos deputados acusados na campanha difamatória, representantes da secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, do Conselho Federal de Psicologia e outros.

