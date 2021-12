OAB libera consulta de resultado do exame

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) liberou nesta quarta-feira, 28, o link para consulta do resultado preliminar dos aprovados na prova da primeira fase do XI Exame de Ordem Unificado. Para ter acesso, o candidato deve inserir o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição.

>Acesse o link aqui

O exame contou com mais de 101 mil bacharéis em direito inscritos. Os que não foram aprovados terão até sábado, 31, para entrar com recurso questionando o gabarito oficial na página da Fundação Getúlio Vargas. Para garantir a aprovação, o candidato precisa acertar, no mínimo, 40 das 80 questões da prova realizada no dia 18.

>Acesse a página de recursos aqui

O resultado final da primeira fase será divulgado no dia 17 de setembro e a segunda fase acontece no dia 6 de outubro. Nesta última etapa, que será uma prova prático-profissional, os candidatos terão quatro questões discursivas e uma peça profissional.

Só podem realizar o Exame de Ordem bacharéis em direito ou aqueles que estejam concluindo o curso em instituições credenciadas.

