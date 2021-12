OAB altera regras de publicidade e aprova uso de marketing jurídico

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou o uso do “marketing jurídico” na quinta feira, 17. O termo não existia da regulação da publicidade da categoria. As informações são do Valor Econômico.

A relatora da proposta, Sandra Krieger, é a favor das práticas. Ela defende que escritórios possam compartilhar fotos e vídeos da atuação de advogados, inclusive em audiências e sustentações online.

Detalhes como o uso das redes sociais e o impulsionamento de postagens online ainda precisam ser discutidos. A Ordem não detalhou o que foi votado pelos conselheiros e nem quando a discussão vai ser retomada em comunicado oficial.

De acordo com o Valor Econômico, os 81 conselheiros votaram 2 dos 12 artigos do texto que vai regulamentar o uso da publicidade por advogados e escritórios do segmento. A proposta altera o Provimento nº 94 de 2000, que rege as normas atuais de publicidade da categoria.

adblock ativo