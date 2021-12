O Boticário ganha prêmio por campanha com casais gays

A empresa O Boticário ganhou, nesta segunda-feira, 19, um prêmio por conta da campanha de Dia dos Namorados deste ano. A peça "Um dia dos namorados para todas as formas de amor" levou o Grand Effie (prêmio máximo) durante a cerimônia de premiação do Effie Wards Brasil 2015, no Hotel Hilton, em São Paulo.

A propaganda criada pela agência AlmapBBDO e dirigida por Heitor Dhalia, da Paranoid, causou polêmica entre os conservadores pois trazia casais homossexuais e heterossexuais trocando presentes comprados na perfumaria.

Um processo foi aberto no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) contra a empresa. A alegação era que o comercial configurava um "desrespeito à família brasileira". Pouco tempo depois, após mensagens de apoio à propaganda, a representação foi encerrada pelo conselho.

Confira a propaganda premiada:

Da Redação

