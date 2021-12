'Nunca vi impeachment de ministro', diz Mourão sobre Ernesto Araújo

O vice-presidente Hamilton Mourão avaliou nesta segunda-feira, 29, como "briga política" a possibilidade de senadores pedirem o impeachment do chanceler no Supremo Tribunal Federal (STF). Mourão disse que a situação do ministro no governo é analisada desde a semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro e que é preciso aguardar a decisão do chefe do Executivo.

“Nunca vi pedir impeachment de ministro. Isso aí tudo é briga política. Os ministros são escolhidos pelo presidente. O presidente toma a decisão de acordo com a visão e de acordo com o que os assessores dele passam. Então, não sei o que vai acontecer”, disse o vice-presidente Mourão aos jornalistas.

Além do pedido de impeachment de autoria do Senado, que vai ser apresentado nesta segunda-feira, 29, o chanceler é alvo de outros dois grupos: um pedido de impeachment assinado pela bancada do PSOL e uma carta aberta assinada por mais de 300 diplomatas, que também pedem a saída de Araújo.

Questionado sobre as expectativas do prazo para a substituição de Araújo, Mourão disse que não havia conversado com o presidente sobre o assunto, e que o espaço de manobra do vice-presidente em situações como essa é limitado. “Presidente Bolsonaro tá raciocinando sobre isso desde a semana passada. Vamos ver qual a decisão ele vai tomar”, disse.

Neste fim de semana, o ministro protagonizou atrito com a senadora Kátia Abreu (PP-TO), que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Em suas redes sociais, Araújo divulgou o conteúdo de uma conversa com Kátia Abreu e tentou associar a pressão para que deixe o ministério a um lobby em relação ao 5G.

"Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O presidente Bolsonaro está raciocinando sobre isso desde a semana passada, vamos ver qual decisão ele vai tomar", finalizou Mourão.

