Número de multas ambientais tem queda de 34% no primeiro ano do governo Boslonaro

O número de multas por infração ambiental aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi o menor em quase 25 anos.

Dados coletados pelo jornal Folha de S.Paulo apontam queda de 34%, em 2019 (9.745), na comparação com 2018 (14.699). É o menor número de multas aplicadas desde 1995, quando foram registradas 4.586. As infrações representaram, no ano passado, um total de R$ 2,3 bilhões. Em 2018, foram de R$ 4,09 bilhões, considerando a correção inflacionária. Isso representa uma queda de 43,3%.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as fiscalizações e autuações do Ibama continuam sendo feitas normalmente. Em nota, a pasta informou que “não há nenhuma orientação em contrário. O plano de ação de fiscalização do órgão foi 98% executado e o sistema já está designando audiências de conciliação no novo paradigma”.

Desmatamento

O número das multas ambientais reduziu no momento em que a devastação na Amazônia bate recorde na década. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o Brasil registrou um aumento de 29,5% no desmatamento. Foram destruídos 9.762 km². Juntos, os estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazônia respondem por 84% do total desmatado no período: 8.213 km².

adblock ativo