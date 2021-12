Número de mortos pelas chuvas no Rio passa de 100

>> Você está no Rio de Janeiro ou tem amigos e parentes na cidade? Mande relatos, fotos e vídeos!

O Rio de Janeiro já contabiliza 103 mortes decorrentes das fortes chuvas que castigam o Estado desde a noite de segunda-feira, 5. De acordo com levantamento feito nas prefeituras e no governo do estado, foram 48 mortes em Niterói, 16 em São Gonçalo, 36 na capital, dois na Baixada Fluminense e um em Petrópolis, na região serrana. Segundo informações iniciais, o registro do volume de chuva diário no estado seria o maior em mais de 40 anos.

A prefeitura do Rio estima que 1.410 pessoas estejam desalojadas. As regiões mais afetadas pelas chuvas são, de acordo com os bombeiros, Niterói, São Gonçalo, Grajaú, Tijuca, Santa Tereza e Rio Comprido. As aulas da rede municipal foram suspensas. O prefeito também solicitou que as escolas particulares cancelem as aulas. Alguns órgãos públicos também não estão funcionando.

Ocorrências - A Defesa Civil municipal do Rio já tinha atendido mais de 380 ocorrências relacionadas às chuvas até o início da tarde de quarta. De acordo com o subsecretário do órgão, o coronel Sérgio Simões, a maior parte das ocorrências eram referentes a deslizamentos de terra totalizando 180 ocorrências.

O Ministério da Justiça anunciou na quarta que enviaria 40 homens da Força Nacional de Segurança especializados em busca e salvamento para ajudar no resgate das vítimas das chuvas no Rio. Além dos militares, que são bombeiros em sua maioria, o governo federal também prometeu enviar um helicóptero modelo Esquilo para auxiliar nas buscas.

Os militares já atuaram no resgate de vítimas das enchentes que atingiram o Estado de Santa Catarina em 2007. A expectativa é que a equipe embarque assim que o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), formalizar o pedido de ajuda ao governo federal.

De acordo com o Ministério da Justiça, um helicóptero da Polícia Federal também está disponível caso haja necessidade de aumentar a ajuda ao governo fluminense. Segundo o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o governo federal “não vai faltar” ao Rio com a ajuda que for necessária para minimizar efeitos das chuvas.

O transporte aéreo também é afetado pela chuva. Entre os aeroportos, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado, e o Antônio Carlos Jobim opera com auxílio de instrumentos. Cinco estações de trem também ficaram fechadas e há atraso nas viagens nos terminais em funcionamento.

Alerta - Doze bairros do Rio de Janeiro ficaram sem luz, atingindo, segundo a Light, 1% da população, cerca de 30 mil pessoas. Em algumas regiões, alagamentos em galerias subterrâneas impossibilitaram o trabalho das equipes para o restabelecimento do serviço.

Segundo informações da Light (distribuidora fluminense de energia), dentre os bairros que apresentaram problemas de energia se destacaram Tijuca, Botafogo, Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Laranjeiras, São Conrado, Santa Teresa e Rio Comprido. Já os bairros de Taquara, Recreio, Vila Isabel e São Cristóvão tiveram problemas, mas o fornecimento foi restabelecido por volta das 16h10 de quarta.

