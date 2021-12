Número de mortos em Petrópolis sobe para 24

Subiu na tarde desta terça-feira para 24 o número de mortos vítimas de deslizamentos e desmoronamentos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janiero. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec), a cidade tem 21 pontos de escorregamentos e alagamentos. Um total de 250 bombeiros e agentes da Defesa Civil trabalha para resgatar as vítimas. Os corpos foram encontrados em 6 bairros (5 no Quitandinha; 1 em Doutor Thouzet; 2 em Alagoas; 1 em Lagoinha, 4 no Bingen e 5 em Independência). Duas pessoas morreram em hospitais. A secretaria não divulgou em que locais foram resgatados os últimos quatro corpos localizados nesta tarde.



A prefeitura não descarta decretar estado de emergência no município, atingido por fortes chuvas nos últimos dias. O prefeito Rubens Bomtempo disse que a situação será analisada durante uma reunião ainda nesta terça com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.



"Essa é uma decisão que é tomada por mim, quem faz o decreto sou eu, de comum acordo com as defesas civil estadual e nacional", disse. Bomtempo. "A situação é de emergência, é grave, mas está sob controle, temos que ter responsabilidade para tomar decisões, com base nos dados", completou. A reunião com o ministro está prevista para o ínicio da tarde, na sede da prefeitura. O coronel Sérgio Simões, secretário Estadual de Defesa Civil do Rio, também participará.



Com cerca de 500 pessoas que tiveram de deixar suas casas e estão em 18 abrigos da prefeitura, as buscas por desaparecidos continuam no bairro Quitandinha, o mais atingido.



O dia é de limpeza e as aulas continuam suspensas até esta quarta-feira, 20. Há pontos de quedas de barreira e muita lama por toda a cidade. No centro histórico, comerciantes abriram as portas e começaram a contabilizar o prejuízo com a perda de mercadorias. Em algumas lojas, o nível da água chegou a 1,5 metro. <GALERIA ID=18143/>

