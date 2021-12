Número de domicílios com internet cresce 20% no Brasil em dois anos

O número de domicílios brasileiros que contam com acesso à internet - por meio de computador, telefone ou outros aparelhos - chegou a 57,8% em 2015, segundo o IBGE. O levantamento "Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal", que usa números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, mostra que a expansão de 2013 para 2015 foi de 20,4%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 22.

Nas áreas urbanas, o porcentual atingiu 63,9%; nas rurais, ficou em 21,2%. Nos domicílios em que o rendimento mensal per capita excede cinco salários mínimos, alcançou 90,7%. Em todas as grandes regiões, a banda larga ultrapassou 99% dos domicílios. Os idosos estão cada vez mais conectados. De 2013 a 2015, aumentou 38% a parcela das pessoas de 60 anos ou mais que fazem uso da internet.

A pesquisa ratificou levantamentos anteriores que aferiram que os brasileiros navegam cada vez menos pelo computador e mais pelo celular - dentre as residências com acesso à internet, aqueles em que o computador foi usado caiu de 76,6%, em 2014, para 70,1% em 2015. Dos 68 milhões de domicílios particulares permanentes do País, 91,2% têm ao menos um celular, 40,5% têm computador ligado à internet; 16,3%, tablet.

Os tablets tiveram grande expansão de 2013 para 2014, de 5,7 pontos percentuais. Em 2015, os números se mantiveram. A maior presença do equipamento é no Sudeste, 20,6% dos domicílios. A população de 10 anos ou mais de idade que tinham celular foi de 78,3%.

Os telefones fixos convencionais estão presentes em 35,3% das residências, enquanto a TV é um eletrodoméstico praticamente universalizado: 97,1% dos domicílios contam com o aparelho. O índice dos que têm TV por assinatura é de 32,1%; os aparelhos de tela fina, cujo preço se tornou mais acessível nos últimos anos, estão em 55,5% dos lares, e pela primeira vez superaram os da TV de tubo (44,5%). De 2014 para 2015, esse item cresceu 7,6 pontos percentuais na pesquisa.

Nas áreas rurais, as TVs de tubo ainda representam 68% dos aparelhos. Foi observado crescimento na proporção de domicílios com acesso ao serviço de televisão digital aberta: era de 31,2%, em 2013, e passou para 45,1% em 2015.

adblock ativo