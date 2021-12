Número de desalojados em Pernambuco mais do que dobrou, mostra Defesa Civil

O número de pessoas que tiveram que abandonar suas casas (desalojadas) por causa dos temporais ocorridos em Pernambuco mais do que dobrou, passando de 24.552 para 53.518, de acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, 24, pela Coordenadoria de Defesa Civil do estado (Codecipe). O número de desabrigados (pessoas que perderam a casa) aumentou de 17.808 para 26.797.

