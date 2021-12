Número de casos de microcefalia no Brasil sobe para 1.248

O número de casos suspeitos de microcefalia passou de 739 para 1.248, em menos de uma semana, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira, 30. As notificações foram feitas em 311 municípios distribuídos em 13 Estados e no Distrito Federal. Os casos foram registrados no Nordeste, Centro-Oeste e atingem também o Sudeste, com 13 ocorrências em investigação no Rio. Foram ainda notificadas 7 mortes, das quais uma foi confirmada até o momento. Todos os casos são de bebês que já nasceram. Ainda não há estimativas sobre quantos bebês em gestação apresentam a má-formação que, em 90% dos casos, pode levar à deficiência mental.

No último sábado, 28, conforme adiantou o jornal O Estado de S.Paulo, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre a má-formação e a infecção pelo zika vírus, durante o período de gestação. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairevovitch, afirmou que a comprovação não muda no primeiro momento as orientações. Gestantes devem reforçar o uso de repelentes, proteger-se contra mosquitos e evitar o contato de pessoas que apresentem sintomas da doença (febre baixa, coceiras e manchas vermelhas pelo corpo).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou que todos os produtos com registro no País são considerados seguros para uso. Ao mesmo tempo, é preciso ampliar os esforços para prevenir e combater os criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mairevotich afirmou que os recursos previstos para o combate ao vetor estão mantidos. "Estamos elaborando um plano em conjunto do governo para reforçar as ações de combate", disse.

O governo está estabelecendo um consenso sobre como definir os casos de microcefalia. Mairerovitch observou que nem todos os casos relatados podem estar relacionados ao vírus. A doença, até agora considerada rara, também pode ser provocada por infecções da gestante por herpes, toxoplasmose, citomegalovírus e também por doenças genéticas. A ideia é fazer um protocolo para classificação de casos que possam ser usados pelo conjunto de serviços públicos de saúde, que não necessitem de exames muito elaborados, como testes genéticos.

O controle da doença, de acordo com o diretor, está intimamente ligado ao controle do vetor. O vírus zika entrou no Brasil neste ano. Até agora, não há um tratamento específico para a doença. Daí a necessidade de se acabar com o Aedes aegypti, disse Maierovitch. "Provavelmente conviveremos com esse problema durante um tempo. Não há maneira abrupta de se combater as doenças transmitidas pelo mosquito vetor", alertou. De acordo com ele, o detalhamento de planos estaduais devem intensificar esse combate, com envolvimento de vários segmentos do governo para o combate. Uma nova campanha para combate ao mosquito começou agora.

O Ministério da Saúde iniciou um conjunto de ações para dar garantias assistenciais para crianças e famílias de microcefalia. Em Pernambuco, ambulatórios especializados foram estruturados em hospitais de referência. "Há um contato próximo com secretarias porque as necessidades de cada local são diferenciadas", disse.





CASOS DE MICROCEFALIA EM INVESTIGAÇÃO

ESTADO N° DE CASOS/2015 Pernambuco 646 Paraíba 248 Rio Grande do Norte 79 Sergipe 77 Alagoas 59 Bahia 37 Piauí 36 Ceará 25 Maranhão 12 Tocantins 12 Rio de Janeiro 13 Goiás 2 Distrito Federal 1 Mato Grosso do Sul 1

CASOS DE MICROCEFALIA NOTIFICADOS POR ANO NAS CATORZE UF

UF 2010 2011 2012 2013 2014 Pernambuco 7 5 9 10 12 Paraíba 6 2 3 5 5 Rio Grande do Norte 2 2 4 0 1 Sergipe 3 1 2 0 2 Alagoas 3 7 2 3 2 Bahia 12 13 7 14 7 Piauí 1 0 4 4 6 Ceará 8 4 9 5 7 Maranhão 3 2 6 2 2 Tocantins 1 0 1 4 0 Rio de Janeiro 10 15 8 19 10 Goiás 3 4 3 2 3 Distrito Federal 3 3 1 2 2 Mato Grosso do Sul 0 0 1 3 0

CASOS DE MICROCEFALIA NOTIFICADOS POR ANO NO BRASIL

2010 2011 2012 2013 2014 Brasil 153 139 175 167 147

Fonte: Ministério da Saúde

