Novos ministros de Bolsonaro tomam posse nesta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dará posse, nesta terça-feira, 6, aos seis novos ministros nomeados na semana passada, após uma reforma empreendida pelo chefe do Executivo. O evento vai ocorrer às 9h, na Sala de Audiência do Palácio do Planalto, e será fechado à imprensa, mas terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais do governo federal.

André Mendonça, que voltou à Advocacia-Geral da União (AGU), e o delegado de Polícia Federal Anderson Torres, que foi para o Ministério da Justiça, tomaram posse em cerimônia fechada na última terça-feira, 30, mas vão participar do evento desta semana.

Além da AGU e da Justiça, as pastas atingidas na reforma ministerial foram: Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Secretaria de Governo da Presidência e Casa Civil.

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está no cargo há quase um mês, também será oficialmente empossado nesta terça. As mudanças já foram oficializadas no Diário Oficial da União (DOU).

