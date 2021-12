Novo vídeo traz mais provas de estupro coletivo no Rio

A jovem de 16 anos que foi vítima de estupro coletivo na semana retrasada, em uma comunidade no Rio, ficou cerca de 30 horas em poder de seus estupradores. Este intervalo foi revelado pela Polícia com base na análise de um novo vídeo do celular de Raí de Souza, preso da última segunda por ter participado do crime. As duas oportunidade em que a vítima foi violentada teriam sido, portanto, em dias diferentes.

As informações foram reveladas pela Fantástico, da Rede Globo, na noite de no domingo, 5. Inicialmente, Souza havia dito à polícia que tinha destruído seu aparelho celular - mas na última sexta, investigadores localizaram o aparelho. No primeiro dos vídeos, a garota claramente é abusada e tenta reagir.

"Já está provado o crime de estupro. O desafio da polícia é provar a extensão desse crime", afirmou a delegada Cristiana Onorato Bento à Rede Globo.

Com as novas provas, os investigadores já conseguem montar uma cronologia dos fatos. As evidências são de que a jovem saiu de um baile funk com Souza, o jogador de futebol Lucas Perdomo e mais uma garota às 7 horas do dia 21 de maio, um sábado. Eles teriam consumido bebidas alcoólicas e drogas - maconha e cheirinho da loló. Foram então a uma casa abandonada do Morro do Barão, na zona oeste do Rio.

Três horas mais tarde, Raí, Lucas e a outra jovem saíram do local. Às 11 horas, a jovem que ficou estaria desacordada e teria sido retirada da casa pelo traficante Moisés Camilo de Lucena, o Canário. Ele, que está foragido, teria sido o primeiro a estuprá-la. O estupro seguinte ocorreria na noite de domingo.

"A gente tem a prova material que o Raphael, o Raí (Souza), o chamado Jefinho e o Moisés Lucena, o Canário, abusaram sexualmente dessa menina", disse a delegada. Os policiais acreditam que outros possam estar envolvidos. Entretanto, as últimas investigações não indicam o número inicialmente divulgado - 30 os envolvidos. A polícia acredita que esse número era uma referência a uma letra de funk famosa na região.

Manifestações

Enquanto em todo o País ocorreram manifestações de apoio público à jovem violentada, na comunidade do Barão, moradores fizeram uma manifestação de apoio aos acusados. Pelo celular de Souza, a polícia descobriu áudios recebidos em que o chefe do tráfico da área mandava os moradores participar. "Mano mandou ir no protesto. Se não for, é com eles mesmo. Mano mandou ir no protesto", dizia a mensagem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

