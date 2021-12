Um vídeo do show em que o funkeiro MC Daleste foi baleado está sendo compartilhado por internautas de todo o Brasil. As imagens foram feitas no momento do primeiro disparo na casa de show na zona leste de São Paulo, quando ele levanta na tentativa de dar continuidade à música.

O tiro que matou o funkeiro de 20 anos, em Campinas (SP) no último sábado, 6, às 22h40, ocorreu após dez minutos do começo da apresentação. A gravação já atinge quase dois milhões de vizualizações no Youtube.

Veja o vídeo

Da Redação Novo vídeo mostra MC Daleste tentando se levantar

