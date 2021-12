Novo serviço do Easy Táxi quer enfrentar o Uber

Moradores da cidade de São Paulo já contam com os novos serviços do Easy Táxi. O Easy Go vai oferecer um serviço de transporte individual com motoristas particulares e entra no mercado com o objetivo de enfrentar os já conhecidos concorrentes: Cabify, Televo e Uber.



Agora, a startup não oferecerá a locomoção apenas por táxis. Serão três opções de transporte por meio do app: o Easy Go, que seria a maneira mais barata; o Easy Taxi, que seria a maneira mais rápida, por conta da grande frota e da possibilidade de usar os corredores de ônibus; e o Easy Plus+, que possui os táxis pretos, sendo assim a opção mais sofisticada.



O Easy Go já operava na Argentina, Colômbia Equador, México e no Peru antes de embarcar no Brasil. A startup informou que, na América Latina, essa categoria já corresponde a 20% das corridas feitas pela Easy Taxi, mesmo sem estar no Brasil. A empresa informou, ainda, que segue as regulamentações de cada cidade na hora de decidir quais serão os próximos destinos do Easy Go e estava esperando a decisão da prefeitura para entrar em São Paulo, por exemplo. Brasília, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre devem ser as próximas cidades a receberem o serviço.

Estratégia



A Easy Taxi comentou a estratégia para se destacar no mercado de motoristas particulares, o que teria a ver com a precificação de seu serviço. O preço do mais novo serviço foi decidido de acordo com uma taxa inicial fixa - de dois reais, já incluindo o valor da outorga da prefeitura de São Paulo - além e com outras duas variáveis: a quantidade de quilômetros rodados e os minutos gastos no trajeto. Esta é a fórmula completa, com o peso atribuído a cada elemento: Valor da corrida = 2 + (1,63 * km) + (0,3 * minutos)



De acordo com o apurado pela Exame.com, para corridas curtas, o valor da viagem para o passageiro é menor no UberX, no Cabify e no Televo Pop. Para as longas, o valor é menor no UbeX e no Televo Pop. O CEO da Easy no Brasil, Fernando Matias, concordou com esse cálculo e afirmou ao portal que, para o passageiro, a corrida com o Easy Go é um pouco mais cara do que a do principal concorrente, o UberX.



Isso ocorre porque, do valor da corrida, 80% ficam com o motorista - a mesma porcentagem dos taxistas do Easy Taxi. Comparando-se com serviços concorrentes, o motorista da Easy Go fica com a mesma porcentagem do valor de um motorista do Uber Black, serviço de luxo do Uber; com mais do que os motoristas do UberX e Cabify; e com menos do que os motoristas dos serviços Televo Pop e Televo Sedan.

adblock ativo