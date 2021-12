Nove pessoas morrem pisoteadas durante baile funk em São Paulo

Nove pessoas morreram pisoteadas durante um baile funk em uma comunidade no bairro de Paraisópolis, em São Paulo, na madrugada deste domingo, 1º. Segundo a Polícia Civil, a confusão foi iniciada em uma ação policial para dispersar o baile, depois que duas pessoas atiraram contra os militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

No total, 16 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital do Campo Limpo. Nove delas não resistiram, segundo informações do Uol.

Ainda segundo o site, os dois atiradores entraram no baile funk, onde haveria cerca de 5 mil pessoas. Equipes da Força Tática teriam sido recebidas com garrafadas e pedradas.

adblock ativo