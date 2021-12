Novas regras sobre rotativo de cartão entram em vigor nesta sexta

As novas regras sobre o rotativo do cartão de crédito passam a vigorar a partir desta sexta-feira, 1º. De acordo com a determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN), cada instituição vai definir o valor porcentual, que anteriormente era de 15% fixo para todos os bancos.

Os clientes que entravam no rotativo do cartão, pagava no mínimo 15% da fatura, com 239% de juros por ano, na categoria regular. Os que não pagavam o mínimo de 15% era cobrado com taxas mais elevadas de 397% ao ano e ainda permaneciam por até 30 dias na categoria não regular.

Com a nova lei, cada banco definirá seu próprio percentual, porém o cliente deverá ser avisado com 30 dias de antecedência sobre o novo valor cobrado.

A mudança foi estabelecida para diminuir as dívidas em atrasos e reduzir as taxas de juros do cartão. Entretanto, o cliente que pagar o percentual mínimo do cartão de crédito na data do vencimento terá uma parcela maior a ser paga depois, com juros ainda mais altos.

