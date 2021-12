Novalgina move ação contra sex shop que deu nome de “Navagina” a gel

A empresa farmacêutica Sanofi, responsável pelo medicamento Novalgina, entrou com uma ação contra um sex-shop de nome “Secret Love”, em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas Gerais.

De acordo com oUOL, no documento, a empresa alega “prática de violação de marca” e “concorrência desleal”, pelo fato da loja ter lançado um gel de massagem corporal chamado “Navagina”.

Na ação da empresa, a Sanofi explica que, além do “infame jogo de palavras para se referir ao órgão genital feminino”, o sex shop ainda usa uma “frase de baixo calão” na embalagem da mercadoria – “dipiroca solta”, que faz alusão ao princípio ativo do remédio Novalgina, que é a dipirona monoidratada.

Além disso, a empresa ainda afirma que a loja mineira teve a intenção de causar uma “ilícita associação na mente dos consumidores e evidencia a intenção de alavancar as vendas do seu produto erótico às custas do prestígio conquistado pela marca”.

adblock ativo