Norte e Nordeste conta com alerta de desastres

Os estados das regiões Norte e Nordeste passam a contar a partir desta segunda-feira, 26, com o serviço do sistema de alerta de desastres naturais via mensagens de texto (SMS). Com isso, o sistema, que tem por objetivo prevenir e orientar as pessoas quanto aos procedimentos que devem ser adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências, passará a cobrir todo o Brasil.

A implantação ficou a cargo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Defesa Civil e com o apoio das empresas de telecomunicações. A previsão inicial era que o serviço começasse nessas regiões a partir do dia 19 de março. Contudo, o SindiTelebrasil informou que a entrada em funcionamento do sistema foi antecipada.

