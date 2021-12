'Nordestino quando vê água parece que ganhou na Mega-Sena', afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira, 1º, durante inauguração de uma adutora para captação de água, em São José do Egito (PE), ser possível visualizar o “semblante do nordestino [que], quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena"

"E é verdade. Ganhou, sim", completou, afirmando que "a questão da água" é "vital" para seu governo. Enquanto discursava sobre a escassez de água no Nordeste do país, ele comentou o quanto a população dessa região é carente do recurso.

“Mais ao Sul do Brasil, graças a Deus não temos esse problema. Mas ao Norte, ao Nordeste em especial, temos a questão da água. Isso é vital pra nós. A gente vê no semblante do nordestino”, afirmou Bolsonaro.

Durante a cerimônia, o presidente pediu para que o povo votasse em candidatos comprometidos com o lema: Deus, pátria e família.

O sistema adutor do Pajeú tem orçamento total de R$ 1,6 bilhão, de acordo o senador Fernando Bezerra (MDB-PE). Ele a classificou como "a maior obra hídrica em construção" de Pernambuco.

"Estamos aqui concluindo uma obra que foi iniciada em governos anteriores", completou o ministro do Desenvolvimento Regional, o ex-deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).

