Nordeste é a região com mais propostas enviadas à Lei Aldir Blanc

Termina nesta sexta-feira, 16, o prazo para que as cidades brasileiras encaminhem, ao Ministério do Turismo, planos de ação para obter recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, mais de 1.570 municípios não enviaram as propostas ao governo federal.

De acordo com dados trazidos pela publicação, no cenário regional, o Centro-Oeste possui menos cidades cadastradas, até agora, uma vez que 45,22% ainda não enviaram as propostas. A região mais bem colocada é a Nordeste, com apenas 18,26% não cadastrados. No Norte do país, o número é de 31,51% e Sudeste de 25,84%.

adblock ativo