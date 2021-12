Nordeste apresenta maior taxa de desemprego do país

A região Nordeste apresenta a maior taxa de pessoas que estão desempregadas e não procuram emprego, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a pesquisa, 43,9% dos nordestinos estão sem trabalho por falta de oportunidade ou porque não procura.

Esse percentual é maior que a média brasileira de 38,5%. De 2002 até 2012, a taxa de pessoas ativas no mercado de trabalho caiu, no Nordeste, de 55,7% para 51,8%, embora esse número tenha crescido nas outras regiões do país.

