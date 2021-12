Noivos simulam cena de 'La Casa de Papel' durante casamento

Um casal simulou uma cena da série espanhola "La Casa de Papel" na própria festa de casamento. Durante a cerimônia, que aconteceu no litoral de São Paulo, o noivo e os padrinhos se fantasiaram com o macacão vermelho e a máscara de Salvador Dali.

A brincadeira foi realizada ao som das músicas Bella Ciao e My Life Is Going On. Na simulação, o noivo Robson Romano de Almeida fingiu ser sequestrado pelos padrinhos, que "ameaçaram" os convidados pedindo dinheiro. A noiva Laila Romano também participou da cena.

A brincadeira fez sucesso durante a cerimônia e também nas redes sociais, chegando a ter um vídeo compartilhado pelo site da produção.

