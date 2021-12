Noivo canta música da Timbalada em casamento e faz sucesso

Um noivo está fazendo sucesso na internet após aparecer em um vídeo cantando a música da Banda Timbalada no próprio casamento e provando que "amor de carnaval", pode sim, sair da avenida e ir para a igreja. O casal se conheceu no Carnaval de Salvador de 2009.

O momento no qual o rapaz aparece cantando a música "Minha História", conhecida na voz do cantor Denny, já foi compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais. No Youtube, o vídeo contabiliza mais de 31 mil visualizações.

No Facebook, a noiva, Nayara Ribeiro, comemorou o sucesso. "Não consigo mensurar o alcance da nossa história, mas estou muito feliz em saber que tanta gente admira, acredita e compartilha o amor", disse Nayara em sua rede social.

