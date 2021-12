Noiva grávida morre momentos antes do casamento em SP

Prestes a se casar com o tenente militar Flávio Gonçalves da Costa, a enfermeira Jéssica Victor Guedes, de 30 anos, teve o seu sonho interrompido de forma trágica no último domingo, 15, em São Paulo. A jovem, que estava grávida de sete meses, passou mal momentos antes da cerimônia, teve um AVC, e acabou morrendo. Felizmente, o bebê sobreviveu.

Segundo informações do UOL, Jéssica começou a se sentir mal já no caminho da igreja. Chegando no local, a enfermeira desmaiou e foi socorrida por familiares, entre os quais, o próprio noivo, que trabalhou como bombeiro por sete anos.

"Ela estava bem, teve o dia de noiva, estava feliz. Cheguei a conversar com ela logo depois que ela começou a se sentir mal. E aí tudo ocorreu. Eu pedi para chegar na igreja no caminhão de bombeiros, e saí de lá numa unidade de emergência", contou Flávio, em entrevista ao UOL.

Levada em um primeiro momento para o hospital São Camilo e, depois, transferida para o Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista, Jéssica foi vítima de um AVC hemorrágico, causado por eclampsia (convulsões causadas por complicações hipertensivas).

Enfermeira de apenas 30 anos estava grávida de sete meses

"A gente ficou sabendo que o caso era grave e que só restava salvar nossa filha. O parto foi muito rápido. Foi uma coisa dividida, porque entrei na sala e vi a operação, minha filha viva e, ao mesmo tempo, a equipe retirando o útero da Jéssica, aquela hemorragia, tudo aberto. O diagnóstico foi devastador", continuou o tenente.

Chamada de Sofia, a bebê prematura de Jéssica e Flávio nasceu com apenas um quilo. A menina permanece internada numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal.

"Ela foi uma supermãe, deu a vida para a filha. Eu estava com ela agora, cantando a música que ela sempre cantava. Está sendo difícil, me sinto saindo de um pesadelo a cada minuto. Vai ser difícil, vou ter que ser pai e mãe, mas a Sofia sempre vai simbolizar o nosso amor", disse.

Ainda de acordo com o UOL, por ser enfermeira e manter o cuidado com a saúde, Flávio afirmou que em nenhum momento a noiva apresentou indícios de que teria algum problema ou que a gravidez seria de risco. "Ela fez todo o pré-Natal e não registrou nenhuma ocorrência fora do normal, pressão alta, nada. Ela fazia atividade física, se alimentava bem, tudo corria perfeitamente", contou.

Jéssica passou o dia de noiva normalmente antes de falecer:

Doação

Após constatar a morte cerebral, a família de Jéssica seguiu o desejo dela de doar os seus órgãos. "A Jéssica foi guerreira, deu a vida dela pela nossa filha. Ela é o ser mais iluminado que já conheci. Sei que essa demora foi terrível para a família, mas ela ajudou muitas pessoas, era um desejo dela doar os órgãos", afirmou Flávio. O corpo da enfermeira foi velado e enterrado na tarde desta terça-feira, 17.

Porém, além de lidar com a morte da noiva, Flávio ainda precisou enfrentar um outro problema, dessa vez de natureza financeira. O hospital para o qual ela e a filha foram enviadas não é coberto pelo plano de saúde, e como o dinheiro foi todo investido no casamento, restou pouco para pagar valor do atendimento, que segundo amigos, pode ser maior que R$ 350 mil.

"A verdade é que eles salvaram a minha filha, mas no momento não sei como vou pagar por isso", conta. "Alguns falam que o tratamento todo vai superar os R$ 350 mil, mas eu não sei, não fui atrás disso. São estimativas que alguns amigos da gente fizeram, mas nem sei se estão corretas", disse ao UOL.

Devido à situação, amigos fizeram uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. A meta é chegar a R$ 100 mil e, até o momento, mais de R$ 95 mil já foram contabilizados. O link para ajuda está disponível no site Vakinha Virtual.

Confira a homenagem que Flávio fez a Jéssica nas redes sociais:

