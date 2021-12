Noiva dança "Bang" durante casamento e viraliza; veja

O vídeo de uma noiva dançando em sua festa de casamento está fazendo sucesso nas redes sociais. As imagens, feitas em Goiânia, no último dia 5, mostram a pedagoga Anna Paula de Oliveira, de 28 anos, com cinco amigas "mandando ver" na pista, ao som da música "Bang", de Anitta.

A performance, que aconteceu logo após a tradicional valsa, surpreendeu até mesmo o noivo, o administrador de empresas Juliano Oliveira de Souza, de 35 anos, que não sabia de nada.

A repercussão da dança é tanta que o vídeo já chegou a ser compartilhado na página de um fã clube e até por uma dançarina de Anitta.

