No twitter, Dilma agradece aos que trabalharam no Enem

A presidente Dilma Rousseff, por meio de sua conta no twitter, agradeceu "às mais de 600 mil pessoas que trabalharam para fazer o sucesso do Enem 2013". A presidente também agradeceu aos "mais de 5 milhões de candidatos do Enem 2013" e afirmou que "agora vamos acompanhar as correções das provas".

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os gabaritos serão divulgados até o dia 30 de outubro.

