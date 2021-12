No Rio, Polícia faz perícia complementar sobre assassinato de Marielle

A Polícia Civil do Rio fez nesta sexta-feira, ,16, um trabalho de perícia complementar na Rua dos Inválidos, na Lapa, centro do Rio, próximo ao sobrado onde a vereadora Marielle Franco participou de um encontro com mulheres negras, na quarta-feira (14) à noite, antes de ser assassinada.

Os peritos mapearam os estabelecimentos e residências que têm câmeras para recolher mais imagens que possam ajudar nas investigações. Depois fizeram o percurso que pode ter sido feito pelo motorista do carro que transportava a vereadora e a assessora dela até chegar à Rua Joaquim Palhares, no bairro do Estácio, na região central do Rio, onde ocorreu o crime.

A Polícia Civil já tem imagens do momento em que Marielle saía do encontro. Elas mostram que o carro onde estava a vereadora foi seguido por outros dois automóveis. Até agora as primeiras informações sobre as investigações apontam para crime premeditado.

O Portal dos Procurados do Disque Denúncia divulgou um cartaz com os dizeres Quem Matou? para receber informações que possam ajudar nas investigações da Polícia Civil, que tem à frente a Delegacia de Homicídios da Capital (DH). A intenção é identificar e prender os envolvidos no assassinato da vereadora e do motorista Anderson Pedro Gomes.

O cartaz é ilustrado com fotos de Marielle e de Anderson, além de telefones para contato. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização dos assassinos, pode usar o Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099 ou também o número da Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177. Outras opções são a página do Portal dos Procurados no Facebook e o aplicativo Disque Denúncia-RJ. O portal garante o anonimato.

