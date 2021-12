No Facebook, Lula condena polícia nas manifestações

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira, 17, em sua página no Facebook que as manifestações sociais não podem ser encaradas como "coisa de polícia, mas sim de mesa de negociação".

"Ninguém em sã consciência pode ser contra manifestações da sociedade civil porque a democracia não é um pacto de silêncio, mas sim a sociedade em movimentação em busca de novas conquistas. Não existe problema que não tenha solução. A única certeza é que o movimento social e as reivindicações não são coisa de polícia, mas sim de mesa de negociação", disse Lula em uma mensagem postada na rede social por volta das 19h.

O ex-presidente aproveitou para sair em defesa do prefeito da capital, dizendo que está seguro porque o petista Fernando Haddad "é um homem de negociação". "Tenho certeza que dentre os manifestantes a maioria tem disposição de ajudar a construir uma solução para o transporte urbano", acrescentou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Íntegra do depoimento de Lula no Facebook



