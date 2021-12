No Brasil, 44,3% dos domicílios possuem pelo menos um cachorro e 17,7%, um gato

Uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (USP) e encomendada pela fabricante de alimentos para animais Mars Brasil traçou o perfil de comportamento dos donos de pets e apontou as principais diferenças entre proprietários de cães e gatos.

No Brasil, 44,3% dos 65 milhões de domicílios possuem pelo menos um cachorro e 17,7% ao menos um gato, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, há no total 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos no País. Confira a seguir as principais características dos donos de pets.

Cães

- Proprietários de cães são, em sua maioria (51%), casados.

- Donos de cães têm, em média, 41 anos, e 93% moram com mais de uma pessoa.

- 82% dos proprietários de cachorros são de classe AB (na classe A, são 24%); 59% moram em casas.

- 24% adotaram seus cães, sendo 59% deles sem raça definida

- 44% veem seus cachorros como filhos - a maioria dos que têm essa opinião é mulher solteira de até 40 anos.

- 64% dos entrevistados deixam os cães dormirem dentro de casa.

Gatos

- 61% dos donos de gatos são mulheres.

- 48% acreditam que os felinos entendam o humor dos donos.

- 45% veem seus gatos como filhos - a maioria dos que têm essa opinião é mulher solteira de até 40 anos.

- Proprietários de gatos levam menos os pets ao médico veterinário - média de 2,3 vezes por ano, contra 2,8 no caso dos donos de cachorros .

- Os donos de gatos têm em média 40 anos, e 62% moram em casas.

Sem pets

- Já entre os entrevistados que não possuem pets, a pesquisa mostra que 100% têm vontade de comprar ou adotar um animal de estimação - 90% pretendem adquirir um cão; 20%, um gato.

- 47% dos que não têm pets apresentam, em média, 37 anos, 25% moram com filhos de até 9 anos, 57% moram em apartamento e 94% já tiveram um animal de estimação antes.

- Entre os motivos apontados para não ter um bicho de estimação estão não ter alguém em casa para tomar conta do animal enquanto estão no trabalho, compromisso por muitos anos e os custos altos dos cuidado.

