Niterói decreta estado de calamidade pública

Você está na cidade ou tem amigos e parentes? Conte sua história, mande fotos e vídeos

O prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, decretou na quinta-feira, 8, estado de calamidade pública no município. Desde terça, 182 pessoas já morreram em decorrência das chuvas no Rio de Janeiro, segundo o Corpo de Bombeiros. Niterói é a cidade que registra o maior número de vítimas (107); na capital, 55; em São Gonçalo, 16. Magé, Nilópolis, Paracambi e Petrópolis registraram um morto cada.

A Defesa Civil de Niterói interditou 60 casas na tarde de quinta, no Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, na zona norte da cidade. As construções estão localizadas no entorno do local onde um deslizamento de terra matou ao menos 17 pessoas. A decisão foi tomada após técnicos do órgão vistoriarem a região.

Até as 23 horas de quinta, 17 corpos já haviam sido retirados. Outras 89 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. Os feridos socorridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Cerca de 3 mil moradores do Morro estão desabrigadas.

As chances de encontrar sobreviventes no Morro do Bumba são remotas. Mas a operação de resgate é dificultada pelas próprias características do lugar. A terra desceu por cerca de 600 metros. Segundo os bombeiros, cerca de 200 pessoas podem estar sob os escombros do deslizamento. A expectativa é que o resgate dos corpos demore no mínimo duas semanas.

A favela cresceu ao longo dos últimos 30 anos num terreno onde há 50 anos funcionava um lixão. Foi a pior catástrofe relacionada à ocupação desordenada nesta temporada de chuvas. "Foi muito rápido. As pessoas não tiveram muito tempo para reagir. O que ocorreu foi uma avalanche", disse o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Rio, coronel José Paulo Miranda de Queiroz.

As aulas na rede municipal estão suspensas ao menos até amanhã, porque 20 escolas estão sendo usadas como abrigos. A Igreja São Lourenço dos Índios, no bairro de São Lourenço, também abriu as portas para receber os desabrigados.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que é possível ajudar os outros municípios como Niterói. O prefeito também voltou a pedir que a população fique em casa. "Quem não precisar se deslocar não o faça. Os problemas podem acontecer durante o dia. A cidade permanece em estado de atenção, pois o céu ainda está carregado."

adblock ativo