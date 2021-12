Niemeyer recebe homenagem no dia em que completaria 105 anos

O arquiteto Oscar Niemeyer completaria 105 anos neste sábado, 15. Vítima de complicações renais e desidratação, ele morreu no último dia 5 no Hospital Samaritano, em Botafogo, onde estava internado desde o dia 2 de novembro. Como parte das homenagens, o governo do Distrito Federal organiza algumas ações na Fonte Luminosa da Torre de TV.

Em 2010, Niemeyer pediu ao maestro Valerio Festi - que associa elementos do teatro à música e à técnica de iluminação - que projetasse um espetáculo para Brasília, "a sua cidade", inspirado em sua arquitetura. Hoje, o governo do Distrito Federal retribui a homenagem, segundo sua assessoria.

O espetáculo cultural, chamado Abraço de Luz, na Fonte Luminosa da Torre de TV, é uma homenagem ao arquiteto "que fez de Brasília um museu a céu aberto". Uma estrutura de 20 metros de altura, em formato de semicírculo, será coberta por 65 mil lâmpadas coloridas.

A homenagem contará com uma apresentação do Coro Lírico de Brasília e com a leitura de versos e trechos de cartas de autoria de Niemeyer. O público verá também uma bailarina acrobata, dentro de uma esfera voadora. O Abraço de Luz será parcialmente aceso, em luto pela morte do arquiteto. A partir de amanhã (16) até o dia 6 de janeiro, a estrutura ficará totalmente acesa das 20h à meia-noite e, no dia 22, a Orquestra Sinfônica de Brasília se apresentará.

