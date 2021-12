Niemeyer está internado no Rio, mas causa não é divulgada

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, está internado desde o fim de semana em um hospital no Rio de Janeiro, informou nesta quarta-feira, 17, a assessoria de imprensa da unidade, sem dar detalhes sobre o motivo da internação.

A pedido da família, por enquanto, não será divulgada a causa da internação do arquiteto. Niemeyer está sendo monitorado, e um boletim médico poderá ser divulgado em breve, caso haja permissão dos familiares, segundo assessores do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio.

O arquiteto esteve internado pela última vez no mesmo hospital em maio, quando deu entrada com um quadro de desidratação e pneumonia. Depois de 16 dias, com passagem pela UTI, Niemeyer recebeu alta do hospital.

