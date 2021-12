Neymar é condenado pela Justiça a pagar por parto do filho

O jogador Neymar foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a pagar os honorários do médico Herbert Kramer e suas assistentes pelos serviços prestados no parto do filho do jogador, Davi Lucca, em 2011. O jogador ainda pode recorrer da sentença.

O Tribunal decidiu, em 2ª instância, que Neymar e Carolina Dantas paguem R$ 15 mil para a assistente de obstetrícia e a auxiliar de parto. Já o valor a ser pago ao médico só vai ser decidido após cálculo da perícia. Inicialmente, ele pediu R$ 51 mil, o que foi considerado um valor alto pela família de Neymar.

De acordo com o Tribunal, Neymar e Carolina sabiam que o serviço de parto não estava previsto no plano de saúde. Davi Lucca nasceu em São Paulo.

"Os réus [Neymar e Carolina] tinham conhecimento da necessidade de arcar com os honorários do autor [Kramer], já que o procedimento médico se daria fora da rede conveniada, sem contar que o corréu Neymar se comprometeu a arcar com os custos referentes ao nascimento de seu filho", informou no processo o relator Renato Sartorelli.

O jogador também foi condenado a pagar parte dos honorários do processo.

