Neto do ex-presidente Lula morre em decorrência de meningite

Faleceu no início da tarde desta sexta-feira, 1º, o neto do ex-presidente Lula. Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, estava internado no Hospital Bartira, em Santo André.

Arthur deu entrada no hospital hoje pela manhã, com febre alta. A criança foi diagnosticada com um quadro infeccioso de meningite meningocócica e não resistiu.

O neto do ex-presidente era filho de Marlene Araujo Lula da Silva e Sandro Luis Lula da Silva, filho de Lula e da ex-primeira-dama, Marisa Letícia.

Em nota, o governador Rui Costa lamentou a morte. Confira;

NOTA DE PESAR

Manifesto o meu apoio ao presidente Lula neste momento de profundo pesar. Morreu o seu netinho, Arthur Araújo Lula da Silva, de apenas 7 anos. Que Deus console o coração do avô, dos pais e de toda a família.

Espero que prevaleça o bom senso, a justiça e até o sentimento de solidariedade Humana no sentido de que Lula seja autorizado a se despedir do neto.

