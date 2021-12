Neoenergia aposta em tecnologia e inovação para estreitar relacionamento com os clientes

Com investimento de R$ 127 milhões, a Neoenergia, concessionária de energia elétrica presente em 18 estados brasileiros, lançou no último dia 5 de março, o 'Conexão Digital', maior projeto nacional de pesquisa e desenvolvimento com foco no relacionamento com o cliente. Na ocasião, a empresa apresentou à imprensa seu mais novo hub de inovação, instalado em Campinas (SP), local onde foram detalhadas as ações de transformação digital que estão sendo desenvolvidas pelo grupo.

A iniciativa modernizará os processos e jornadas dos clientes, além de criar e integrar novos canais de atendimentos para os 14 milhões de consumidores das suas quatro concessões: Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro​ (SP).

Mario Ruiz-Tagle, CEO do grupo Neoenergia

“O setor elétrico passa por uma grande transformação, por isso a necessidade da implantação de um novo paradigma de relacionamento com o cliente. O que o consumidor quer de verdade é liberdade de escolha, qualidade, satisfação e uma experiência positiva”, afirmou o CEO do grupo, Mario Ruiz-Tagle.

O projeto, que tem como base três pilares: modernização da jornada dos clientes, desenvolvimento integrado de soluções e inclusão digital, prevê a oferta de 115 produtos que serão utilizados de forma interativa, com lançamentos constantes ao longo de 42 meses.

“Remodelamos a central de relacionamento com os clientes com o 'Espaço Conexão', que nos permite colocá-lo no centro dos negócios e criar um movimento de aproximação e engajamento com os consumidores”, explicou o Superintendente Corporativo de Relacionamento com o Cliente, Sebastião Elias.

A empresa acredita que o investimento em alta tecnologia e na capacitação de equipes de atendimento especializadas, trará benefícios como o aumento de autosserviços, a redução de custos e a melhoria na qualidade do serviço.

*A repórter viajou a convite do Grupo Neoenergia

