A morte de George Floyd, o homem negro que foi assassinato por um policial branco nos Estados Unidos da América, gerou uma série de protestos antirracistas pelo mundo. Contudo, no Brasil as manifestações costumam ser menos intensas, se comparado com os EUA.

Segundo o consultor em diversidade, inclusão e fundador da plataforma 'Engaja Negritude', Samuel Emílio, durante entrevista ao 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 10, isso acontece porque no Brasil as pessoas negras não se enxergam como negras.

"No Brasil, nem todas as pessoas negras se enxergam como negras e isso acontecem porque elas passaram por um processo de embranquecimento muito grande", comentou.

Samuel explica que no país norte-americano a comunidade negra já se enxerga como comunidade negra há muitos anos. "Então os protestos e manifestações têm tendências a serem até mais violentos, pelo fato deles estarem gritando há muito tempo".

Da Redação "Nem todas as pessoas negras se enxergam como negras", diz especialista em diversidade

Lugar do branco

Para Samuel, o engajamento das pessoas não negras nas causas antirracistas aumentou no Brasil, especialmente as pessoas brancas.

"Teve uma iniciativa que criei no último sábado que enviava conteúdo de como ser antirracista no WhatsApp e em três dias 10 mil pessoas se inscreveram, mais ou menos 80% eram pessoas brancas", contou o fundador da plataforma Engaja Negritude.

Este processo, conforme Samuel, pode ser explicado porque as pessoas brancas, ao perceberem o racismo explícito, estão começando a se movimentar "talvez por um sentimento de vergonha ou culpa".

Racismo estrutural

Samuel também explicou que existe uma diferença entre racismo individual e racismo estrutural e que as pessoas, geralmente, não entendem o significado de cada um.

"Pra você ser individualmente racista você tem que bater em alguém só porque essa pessoa é negra, por exemplo, e é muito difícil achar alguém que faça isso no Brasil em 2020. Mas para você ser estruturalmente racista, a única coisa que precisa é não fazer nada. Porque a estrutura brasileira foi criada por pessoas que acreditavam que escravidão era normal", afirmou.

Como exemplo, ele cita o número de abordagens policiais que ocorreram no estado de São Paulo em 2019.

"Aqui em São Paulo, em 2019, foram realizadas 15 milhões de abordagens policiais. É como se de cada três pessoas do estado de São Paulo, pelo menos uma tivesse uma atitude suspeita identificada por um policial. Se você perguntar em um bairro rico se conhece alguém que foi abordado, eles não conhecem ninguém, mas teoricamente é uma em cada três pessoas. Ou seja, essas abordagens são localizadas dentro das periferias", observou Samuel Emílio.

