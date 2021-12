Navio colide com estação de balsas no porto de Santos

Um navio de contêineres da operada Hamburg Süd colidiu com uma estação de balsas que faz a travessia entres as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, no início da tarde deste domingo, 20. De acordo com a Secretaria de Transportes, não houve feridos e as causas estão sendo apuradas pela Capitania dos Portos.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível observar o estrago no casco da embarcação após a colisão. A travessia das balsas entre a cidade e Santos ficou paralisada por uma hora, mas já funciona normalmente.

Navio bate na balsa e faz travessia santos Guarujá. pic.twitter.com/FlgOQplfNJ — Isaias Andrade (🏠) (@i_f_an) June 20, 2021

