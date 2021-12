Naufrágio mata mãe e filho no litoral sul de São Paulo

Um naufrágio matou duas pessoas neste sábado, 23, em Cananéia, na região sul do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade de Registro, as vítimas são mãe e filho. Ambos retornavam de um passeio à Ilha do Cardoso, na embarcação Pérola Negra, por volta de 17h, com mais 18 pessoas, quando a embarcação foi atingida por marolas provocadas por outros barcos.

Houve pânico e os passageiros se aglomeraram em um lado do barco, que virou. A mulher de 41 anos e o menino de 4 anos ficaram presos na cabine e morreram afogados. As vítimas já foram identificadas. Os corpos foram resgatados e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Registro e o barco ainda permanece no local do naufrágio.

As vítimas são esposa e filho de um funcionário de uma companhia multinacional do setor de informática. Atendendo a pedido da empresa, a reportagem não vai citar o nome do funcionário e de seus parentes.

adblock ativo