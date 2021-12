Naufrágio de embarcação no Amapá deixa 13 mortos

Subiu para 13 o número de mortos no naufrágio de uma embarcação, que aconteceu na região próxima a Laranjal do Jari, a 265 km de Santana (AP), no último sábado, 1. A atualização foi feita pelo governo do Amapá.

A embarcação, de porte médio, ia de Santana (AP) a Santarém (PA), mas tombou durante uma tempestade. Pelo menos 46 pessoas foram resgatadas com vida. Ainda não se sabe o número exato de desaparecidos.

As buscas serão retomadas na manhã desta segunda-feira, 2, pela Capitania dos Portos e pelo Corpo de Bombeiros. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

O navio Anna Karoline III saiu do porto de Santana, por volta das 18h de sexta-feira, 28. Às 5h do sábado, o comandante da embarcação acionou o pedido de socorro em uma região próxima à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari.

