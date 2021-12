Estreia na próxima segunda-feira , 22, o documentário exclusivo da National Geographic sobre o Museu Nacional. A produção denominada “Explorer Investigation: O Incêndio no Museu Nacional” contem gravações elaboradas em várias partes do país como Rio de Janeiro (RJ), Paraty (RJ), Brasília (DF) e São Paulo (SP).

O documentário de uma hora de duração foi dividido em três – Patrimônio Histórico: Memória Coletiva, Ciência e História: Motor de Conhecimento e Impacto da Tragédia: Apontamentos Futuros – e estará disponível em todas as plataformas do National Geographic do Brasil. Ele conta a história de 200 anos do museu até o incêndio que destruiu 90% do acervo, ocorrido em 2 setembro, e de seu arcevo de 20 milhões de itens.

O objetivo da obra cinematográfica é mostrar ao mundo a perda incalculável da inestimável herança cultural do museu, pois o valor cientifico do museu e sua história são consideradas parte da identidade nacional do país.

Em novembro, a revista National Geographic contará com uma entrevista exclusiva com Alex Kellner, diretor do Museu Nacional do Brasil, para explorar a extensão das perdas e a lista de projetos de recuperação.

Da Redação National Geographic lança documentário sobre o incêndio no Museu Nacional

