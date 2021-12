Nasce primeiro filhote de hipopótamo-do-nilo em cativeiro do Nordeste

Um hipopótamo fêmea, chamado Julieta, deu à luz, na madrugada desta segunda-feira, 24, ao primeiro filhote de hipopótamo-do-nilo em cativeiro do Nordeste. O animal nasceu no zoológico do hotel fazenda Boa Luz, no município de Laranjeiras, em Sergipe.

O filhote, fruto do casal Romeu e Julieta, mede um metro e 20 centímetros e pesa 50 kg. Segundo a assessoria do hotel, o hipopótamo já nasce nadando, apesar do parto ter sido feito fora da água.

Segundo os veterinários, só é possível descobrir o sexo do filhote após um ano. O zoológico informou que caso seja fêmea, ela irá se chamar Beyoncé; se for macho, vai ganhar o nome de Wesley Safadão.

Animal passa bem após o parto realizado nesta segunda (Foto: Divulgação | Boa Luz)

O hipopótomo é o primeiro da espécie nascido no Nordeste (Foto: Divulgação | Boa Luz)

