Nasce Geórgia, primeira filha do deputado Eduardo Bolsonaro

A primeira filha do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Geórgia, nasceu na manhã do sábado, 10. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou uma foto com a filha e a mulher, Heloísa, ainda dentro da maternidade.

O deputado disse que a pequena está saudável e aproveitou para parabenizar a esposa. Essa é a terceira neta do presidente Bolsonaro, que já é avô de outras duas meninas, filha do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o filho número 1.

“Dia mais feliz de nossas vidas, uma emoção inexplicável. Graças a Deus nossa filha Geórgia veio com muita saúde, 46 cm, 2.770 kg e Heloísa foi muito forte num parto natural feito pela Dra. Fernanda Mallmann. Agradeço muito as orações também!”, escreveu ele nas redes sociais.

