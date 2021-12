'Não tenho medo da morte', diz Marcelo Rezende ao revelar câncer

O apresentador Marcelo Rezende, 65 anos, do programa Cidade Alerta (TV Record), revelou no Domingo Espetacular que está lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado.

Ao declarar sobre a doença, Rezende afirmou que não está com medo. "Eu não tenho medo da morte, porque o homem que tem fé não tem medo, ele sabe que irá vencer", disse.

De acordo com o jornalista, o tumor teve início no pâncreas e logo se espalhou para o fígado, causando cansaço, falta de apetite e aversão ao vinho, bebida muito apreciada por ele. "Foi aí que eu pensei 'estou com alguma coisa no fígado', porque eu tenho um paladar lascado e um olfato lascado", contou.

Apesar da gravidade do câncer, Marcelo disse estar confiante. "Se eu vou sair dessa? Vou. Qualquer que seja o resultado eu já saí, porque o homem que ama a Deus não tem obstáculo. Eu tenho cinco filhos, de cinco ex-esposas, e quem venceu cinco ex-esposas e cinco ex-sogras, vence qualquer coisa", brincou.

Internação

Marcelo Rezende precisou ser internado no último dia 8 de maio, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após queixar-se de fortes dores na altura do abdômen. A internação motivou no afastamento do apresentador da televisão.

