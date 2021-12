'Não devolvo esses cães, nem presa', afirma Luisa Mell

Amigos, estamos literalmente trabalhando a 48h sem parar! Preciso muito agradecer a todos que estão ajudando, que estão compartilhando, a todos os voluntários que vararam as noites no @institutoluisamell trabalhando e a todos que ajudaram. Assim foram nossos últimos 2 dias. Perdi a conta de quantas vezes chorei e de quantas vezes me alegrei. Obrigada, muito obrigada por tudo!!!! Ainda há muito o que fazer. São muitos cães doentes e em péssimo estado, mas não vamos desistir de nenhum!!!

