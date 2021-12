Mutirão online ajuda consumidor a renegociar dívidas

O cidadão que estiver com o nome sujo vai poder renegociar a dívida pela internet. As empresas Boa Vista Serviços e Serasa Experian, companhias que administram o cadastro de devedores, iniciam nesta segunda-feira, 14, mutirões de renegociações virtuais de dívida. Na Serasa, a iniciativa vai até o dia 20 de outubro, já na Boa Vista, encerra-se dia 14 de dezembro.

A intenção das empresas é colocar os devedores em contato com as empresas credoras pela internet, para facilitar o processo de renegociação. Nas duas empresas é necessário fazer um cadastro no site e consultar o CPF. Havendo dívidas registradas, o consumidor terá acesso a propostas já disponíveis e canais exclusivos com o credor para renegociação com as empresas que se cadastraram junto a Serasa e a Boa Vista.

Cerca de 30 grandes companhias participam do Feirão Limpa Nome Online como Banco Panamericano, Bandeirante Energia, Banco Bradesco, Bradesco Cartões, BradesCard, Bradesco Financiamentos, Bonasa, Cartão Americanas, Cartão Extra, Cartão Marisa, Cartão Ponto Frio, Cartões American Express, GVT, Hipercard, Itaucard, Losango, Luizacred, Porto Seguro Cartões, Santander e Santander Financiamentos são algumas delas.

